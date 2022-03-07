Азербайджан определился с песней на "Евровидении-2022"

Выбрана песня, с которой Надир Рустамли представит Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил сам Рустамли на своей странице в Instagram.

"Наконец могу сообщить новость, которой больше всего хотел поделиться. Песня выбрана! Мы уже записали ее в студии. В период отборочного этапа я был настолько взволнован, ведь хотел, чтобы выбор пал именно на эту композицию, так и получилось...", - написал Рустамли.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая. Слоган "Евровидения-2022" - The Sound of Beauty ("Звук красоты").

Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала. Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов.