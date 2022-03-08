Звезда мирового балета выступит в Баку

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 12 марта состоится показ одного из самых востребованных и любимых зрителями спектакля - балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Главные партии в нем исполнят звезды Мариинского Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов артистов балета Мария Ильюшкина (Одетта-Одиллия) и Никита Корнеев (принц Зигфрид).

Следует отметить, что гастроли Ильюшкиной с большим триумфом проходили в Великобритнаии, Италии, Франции, Японии, Китае и других странах. СМИ зарубежных стран в своих рецензиях называют Марию Ильюшкину звездой мирового балетного искусства.

В этот день в спектакле также примут участие ведущие солисты азербайджанской балетной труппы - заслуженные Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, Анар Микаилов, Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, Аян Эйвазова, Самира Мамедова, Тимур Одушев, Камран Гурбанов.

Дирижировать спектаклем будет заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.