В Баку прошел вечер мугама памяти видного ханенде Джанали Акберова

В Баку прошел вечер мугама памяти видного исполнителя мугама и народных песен, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Эмек", народного артиста Азербайджана Джанали Акберова (10.03. 1940 - 22.10. 2021), организованный кафедрой "Мугамное искусство" Азербайджанского государственного университета и культуры при поддержке Международного центра мугама, передает Day.Az.

В концертной программе приняли участие народные артисты Тейюб Асланов, Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, Симара Иманова, заслуженные артисты Тогрул Асадуллаев, Алиага Садиев, Бести Севдиева, Закир Алиев, Руза Ибишова, а также Фарида Меликова, Рамин Рзаев и другие. Режиссер программы - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Гостям был представлен видеоматериал о жизни и творчестве Джанали Акберова. Ведущий мероприятия, заслуженный артист Азад Шукюров отметил, что обладавший широким голосовым диапазоном Джанали Акберов достойно продолжал достижения национальной школы ханенде и внес вклад в сокровищницу азербайджанской музыкальной культуры. Верность творческим традициям предшественников и сохранение классического стиля исполнения мугама были главными принципами его деятельности на протяжении более 60 лет. Во всем мире Джанали Акберов достойно представлял национальную культуру!

Джанали Акберов был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева и Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В репертуар ханенде входили многочисленные народные песни, тэснифы, дэстгяхы и зэрб-мугамы. Исполняемые им "Карабах шикестеси", "Аразбары", "Мансурия", "Хейраты", "Раст", "Мирза Гусейн сегяхы" заслужили самую высокую оценку музыковедов и любителей классической музыки. Он прекрасно исполнял и азербайджанские народные песни. Джанали Акберов создал неповторимые образы Меджнуна и Ибн Салама ("Лейли и Меджнун"), Шаха Исмаила ("Шах Исмаил"), Керема ("Асли и Керем"), Джамала ("Скала невесты"), Ашуга Гариба ("Ашуг Гариб"), Азанчи ("Севиль") и других в мугамных операх. В этих спектаклях проявился и актерский талант Джанали, сумевшего раскрыть сложные и многоплановые образы своих героев. В качестве преподавателя и заведующего кафедрой "Мугамное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусства воспитал плеяду талантливых исполнителей.