В Gənclik Mall представлено шоу в честь Дня национального театра

В Баку в торговом центре Gənclik Mall представлено яркое шоу, посвященное Дню национального театра, передает Day.Az.

Посетителям торгового центра были представлены различные музыкальные номера, в том числе сцена из спектакля "Посвящение Нотр-Дам де Пари" по произведению Виктора Гюго.

В этом году профессиональному национальному театру в Азербайджане исполняется 149 лет. 10 марта 1873 года любительская труппа Бакинского реального училища представила спектакль по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде "Визирь Лянкяранского ханства". Эта постановка и легла в основу азербайджанского национального театра. Видные драматурги, режиссеры, актеры в разные годы вносили значимый вклад в развитие и процветание азербайджанского театра.

Сегодня флешмобы также проведены в вестибюле метро "Ичеришехер" и 28 Mall. Генеральным продюсером проекта, который направлен на пропаганду и популяризацию театрального искусства среди широкой общественности, является Заур Мирзазаде.

Проект Hər yerdə teatr (Театр везде) организован Министерством культуры при поддержке Азербайджанского государственного академического музыкального театра, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, торгового центра Gənclik Mall и ЗАО "Бакинский метрополитен".

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