https://news.day.az/culture/1443568.html Скончался Рустам Ибрагимбеков
Скончался Рустам Ибрагимбеков
Сегодня на 84-м году жизни скончался известный кинорежиссер, кинодраматург, писатель Рустам Ибрагимбеков, сообщили Trend Life в Союзе кинематографистов Азербайджана, передает Day.Az.
Рустам Ибрагимбеков (род. 5 февраля 1939, Баку) - народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий Российской Федерации (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.
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