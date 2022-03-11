Бакинская музыкальная академия празднует 100-летний юбилей

Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли (БМА) - первое высшее музыкальное учебное заведение на Востоке - продолжает праздновать свой вековой юбилей, передает Day.Az.

В рамках празднования столь знаменательной даты был проведен целый ряд знаменательных мероприятий, концертов и научных конференций.

Одним из знаковых событий в музыкальной жизни столицы стал концерт, организованный в Большом зале БМА преподавателями и студентами кафедры "Камерный ансамбль", приуроченный к 100-летнему юбилею академии.

На концерте студенты профессоров БМА Кямали Неймановой, Фариды Ахмедбековой, Товхы Бабаевой и Талехи Алиевой своим исполнительским мастерством продемонстрировали, что являются продолжателями лучших традиций национального музыкального искусства.

В интерпретации молодых исполнителей прозвучали произведения Людвига ван Бетховена, Антонина Дворжака, Эдварда Грига, Омара Тактакишвили, Эрика Эвазена, Дариюса Мийо, Бедржиха Сметаны, Франсиса Пуленка, Семена Франка, Густава Малера, которые были встречены овациями зрителей.