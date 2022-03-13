"Повесть о Мусье Жордане" на сцене Сумгайытского драмтеатра

В Сумгайытском государственном драматическом театре прошел показ спектакля по произведению классика Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - ученом-ботанике и дервише Масталишахе - знаменитом колдуне", посвященный Дню национального театра, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Выступившие перед показом директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов, главный режиссер театра, народный артист Фирудин Магеррамов рассказали о деятельности, успехах и истории театра, которая начинается с 1968 года. Начальник Управления молодежи и спорта Сумгайыта Эльгюн Гумбатов отметил роль государства в развитии сферы искусства, рассказал о внимании к творческим коллективам, строительстве и реконструкции очагов культуры, реализации различных проектов.

Режиссеру театра Фуаду Кязымову, актерам Ильгару Ибрагимову и Этибару Амирову были вручены почетные дипломы министерства культуры Азербайджана. Ряд членов труппы был отмечен почетными дипломами Управления молодежи и спорта Сумгайыта.

В новой интерпретации спектакль поставил Фирудин Магеррамов. Заслуженные артисты Фярана Мусаева, Илаха Сафарова, Джалал Мамедов, актеры Огтай Мехтиев, Акиф Мирзоев, Ильхам Сафарли, Вяфа Гурбанова, Егяна Мамедалиева, Марьям Гусейнли, Джейхун Магеррамов и Габиль Ханларов под овации зрители выступили в постановке, действие которой происходит в Карабахе в 1848 году.