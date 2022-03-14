Центр мугама проведет мероприятие, посвященное Джаббару Гаръягдыоглу

Очередное мероприятие проекта "Круглый стол" Международного центра мугама (МЦМ) в Баку состоится 16 марта, передает Day.Az.

Начало - в 12:00.

Автором идеи проекта является директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов, координатор - доктор философии, исследователь Гюльгусейн Казымлы.

Тема круглого стола - "Джаббар Гаръягдыоглу - ханенде, композитор, исследователь".

На мероприятии с докладами о жизни и деятельности ханенде выступят заслуженный деятель искусств, ханенде Агиль Меликов, профессор Минаханым Нуриева, профессор Вагиф Юсифли, поэт, публицист, автор книги "Джаббар Гаръягдыоглу" Вагиф Бахманли, сценарист Кямала Мусазаде, автор двух документальных фильмов, посвященных Джаббару Гаръягдыоглу, и сценарист Хафиз Эйнуллаев.

В рамках проекта, представленного в новом формате, в исполнении солистов МЦМ прозвучат песни Джаббара Гаръягдыоглу.

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