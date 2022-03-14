В Хырдалане представлены шведские решения в сфере устойчивой моды

В Культурном центре Абшеронского района в Хырдалане состоялось открытие выставки "Устойчивая мода: будущее текстиля", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка организована при поддержке Исполнительной власти (ИВ) Абшеронского района, муниципалитета Хырдалана, посольства Швеции в Азербайджане и в сотрудничестве с Региональным управлением культуры Сумгайыта.

На открытии председатель муниципалитета Хырдалана Орхан Мусаев и заместитель главы ИВ Гульнар Рагимова отметили важность реализации проекта в Абшеронском районе.

На выставке, где освещаются основные проблемы индустрии моды, представлены решения и инициативы, выдвинутые в Швеции для более устойчивого будущего. Было отмечено, что в просветительских целях экспозицию посетят ученики школ Абшеронского района.

Посол Швеции в Азербайджане Кристиан Камилл подчеркнул, что выставка подготовлена шведским институтом совместно с исследователями и экспертами в области моды.

"Индустрия моды является одной из самых загрязняющих окружающую среду в мире. Каждый год мы перерабатываем только 20 процентов из 62 миллионов тонн одежды, которую используем. На выставке рассказывается о том, как производители и потребители могут минимизировать нежелательное воздействие индустрии моды на окружающую среду, максимизируя ремонт, переработку, повторное использование и переработку одежды и ее компонентов. В то же время на модной сцене Швеции и Азербайджана представлены новые художественные и кураторские идеи, связанные с экологическим ремеслом и текстильным производством, а также традиционным и устойчивым женским ремеслом", - отметил глава дипмиссии.

Начальник Управления культуры Сумгайыта Рашад Алиев сообщил о заинтересованности в организации подобных мероприятий в подведомственных учреждениях культуры.

"В семи школах искусств, подведомственных региональной администрации, 193 ученика обучаются живописи. А в клубах и учреждениях культуры существуют около 20 кружков, в которых секреты изобразительного искусства преподаются подрастающему поколению. Кроме того, в прошлом году в подведомственных учреждениях культуры были организованы 33 крупные выставки, шесть мастер-классов. Выражаю благодарность каждому человеку, внесшему вклад в организацию выставки. Надеюсь и верю, что такие современные мероприятия внесут свой вклад в культурную жизнь города Хырдалан", - отметил глава управления.

Куратор выставки Кенуль Рафиева рассказала о проекте.

"Гурамы, изготовленные жителями Хырдалана из неиспользуемых текстильных тканей - это работа, отражающая личное художественное видение будущего природного и экологически чистого текстиля в Азербайджане. Она являет собой пример совершенно другого подхода, сочетающего традиционное ремесло и коллективный экологический опыт. На выставке также представлены работы приглашенных художников Людмилы Кристесевой (Швеция) и Гюнель Равиловой (Азербайджан). Художники посредством мультимедийного диалога пытаются определить роль текстиля в формировании личности женщины, представляя две разные перспективы на тему моды, текстиля и экологии", - отметила куратор.

В заключение участники мероприятия ознакомились с выставкой, которая продлится до 11 апреля.

Устойчивая мода (Sustainable fashion) - явление, связанное с изменением принципа потребления. Оно предполагает "замедление темпов обращения стиля, переработку материалов, обращение к экологическому стандарту и этику потребления", подразумевает нарушение базового принципа системы, связанного с последовательным стремлением к новизне.

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