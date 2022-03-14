В Баку откроется выставка "Дыхание красок"
В Галерее искусств Музейного центра 17 марта в 16.00 состоится открытие выставки "Дыхание красок" KamART, передает Day.Az.
На выставке будет представлено 150 картин на бумаге и холсте 27 юных художников. Работы представлены в различных жанрах изобразительного искусства - натюрморт, пейзаж, портрет, анималистика, быт, мифология.
Цель выставки - привлечение внимания общественности к росту и развитию интереса детей и молодежи к изобразительному искусству, выявление и поддержка талантливых юных художников.
Проект реализуется Музейным центром, Галереей искусств KamART и Центром керамики Мир-Теймура Мамедова.
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