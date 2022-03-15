Анар Керимов о проекте в сфере культуры, связанном с Шушой

В 2022 году культурная столица Азербайджана Шуша отметит вторую годовщину своего освобождения от оккупации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе презентации проекта Şuşa söhbətləri.

Он также сообщил, что в этом году Шуше исполняется 270 лет.

"Важность Шуши обусловлена не только ее историей, но и тем, что она является колыбелью нашей культуры. В рамках проекта Şuşa söhbətləri также будут созданы условия для участия в нем граждан. Обсуждения по этому вопросу планируется провести и в Шуше", - добавил Керимов.