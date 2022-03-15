Проект "Shusha talks" вызовет большой интерес у деятелей искусства.

Об этом сказала художник-модельер, доцент Государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова в ходе презентации проекта министерства культуры Азербайджана "Shusha talks" ("Şuşa söhbətləri"), передает Day.Az.

Фахрия Халафова подчеркнула, что к участию проекта будут приглашены представители творческой индустрии. Добавив, что многим творческим людям это придаст большой стимул.

Говоря о своей деятельности, Фахрия Халафова отметила, что создала текстильный принт цветка Хары бюльбюль, который является символом Карабаха.