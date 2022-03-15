У города Шуша есть свой неповторимый дух.

Об этом сказал народный артист, актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Нураддин Мехтиханлы в ходе панельных обсуждений проекта "Shusha talks" ("Şuşa söhbətləri"), передает Day.Az.

"Город Шуша нужно узнавать, изучать, знать, почему город Шуша настолько важен. Город Шуша всегда в нашем сердце, этот город - сокровищница нашей культуры, материально-духовных ценностей. У города Шуша есть свой неповторимый дух", - отметил он.

Нураддин Мехтиханлы также подчеркнул, что город Шуша подарил Азербайджану выдающихся личностей в разных сферах.