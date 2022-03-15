https://news.day.az/culture/1444642.html У города Шуша есть свой неповторимый дух - Нураддин Мехтиханлы
У города Шуша есть свой неповторимый дух - Нураддин Мехтиханлы
У города Шуша есть свой неповторимый дух.
Об этом сказал народный артист, актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Нураддин Мехтиханлы в ходе панельных обсуждений проекта "Shusha talks" ("Şuşa söhbətləri"), передает Day.Az.
"Город Шуша нужно узнавать, изучать, знать, почему город Шуша настолько важен. Город Шуша всегда в нашем сердце, этот город - сокровищница нашей культуры, материально-духовных ценностей. У города Шуша есть свой неповторимый дух", - отметил он.
Нураддин Мехтиханлы также подчеркнул, что город Шуша подарил Азербайджану выдающихся личностей в разных сферах.
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