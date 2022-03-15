YARAT организовал встречу с коллективом первого художественного научно-фантастического фильма @proyekt_2602

В Баку в Художественном музее прошла встреча с творческим коллективом первого полнометражного художественного научно-фантастического фильма @proyekt_2602, организованная Пространством современного иcкусства YARAT, передает Day.Az.

Гостям был представлен проморолик фильма, повествующего о Рамиле, который чудом спасся от Ходжалинского геноцида, но потерял мать. Действие происходит в наши дни. Рамиль очень талантливый парень и благодаря своим знаниям, науке и технологиям, изобретает машину времени, чтобы вернуться в 26 февраля 1992 года - день Ходжалинского геноцида, учинённого армянскими агрессорами, и спасти свою мать. Ему удается осуществить свою мечту, он возвращается в прошлое...

Встреча прошла в формате дискуссий с участием режиссера и автора сценария фильма Рафига Гаджиева, художника-постановщика Сабухи Атабабаева, сценариста Кянана Юсифова и актера Заура Шафиева.

Было отмечено, что для съемок фильма, который будет представлен на международных фестивалях и платформах, необходимо 2 млн манатов. Для этого творческий коллектив хочет найти спонсоров и реализовать проект при помощи краудфандинга.

Краудфандинг - коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов). Сама по себе идея поиска финансирования среди широких слоёв населения отнюдь не нова. Достаточно напомнить, что на добровольные пожертвования в мире реализовано множество проектов - сняты фильмы, построены храмы и центры культуры, и даже возведена ставшая знаменитой статуя Свободы в США.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.