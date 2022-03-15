Захра Бадалбейли пишет книгу о Хуршидбану Натаван

Член Союза писателей Азербайджана, поэтесса, пианистка Захра Бадалбейли пишет книгу о жизни известной азербайджанской поэтессы, дочери последнего карабахского хана Мехтигули-хана Хуршидбану Натаван.

Об этом сообщила сама Захра Бадалбейли в ходе презентации проекта министерства культуры Азербайджана Shusha talks (Şuşa söhbətləri/"Беседы о Шуше"), передает Day.Az.

"Я пишу книгу о жизни Хуршидбану Натаван на английском языке. На данный момент пройдена половина пути. Мечтаю о том, чтобы следующим шагом после книги стал сценарий, который ляжет в основу фильма", - сказала Бадалбейли.

Хуршидбану Натаван - поэтесса, родилась в 1832 году в Шуше. Свой творческий путь начала в 1850-х годах.

Основные мотивы поэзии Хуршидбану Натаван - любовь к жизни, мечты о счастье, горе матери, потерявшей любимого сына. Помимо стихотворного творчества, она занималась живописью.

Хуршидбану Натаван скончалась в 1897 году, похоронена в Агдаме.