В Центре Гейдара Алиева в Баку пройдет концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра

Знаменитый Венский Штраус-фестиваль оркестр выступит 28 апреля в Центре Гейдара Алиева в Баку с очередным концертом.

Как передает Day.Az, этот концерт оркестра в Центре Гейдара Алиева станет пятым по счету.

Каждый концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра, организованный в Центре Гейдара Алиева, проходил с аншлагом.

Зрителей ожидают интересный репертуар и прекрасное шоу на предстоящем концерте, который пройдет под управлением создателя и художественного руководителя оркестра, австрийского скрипача и дирижера Питера Гута.

Скрипач - виртуоз Питер Гут как продолжатель традиций Иоганна Штрауса завораживает публику своим исполнением. Он регулярно гастролирует с известными симфоническими и камерными оркестрами, дирижирует опереттами на сценах крупнейших оперных театров.

Венский Штраус-фестиваль оркестр, основанный в 1978 году и сохраняющий музыкальные традиции Вены, завоевал всемирную известность широким репертуаром, включающим произведения композиторов династии Штраусов.

Оркестр является постоянным участником различных фестивалей, в том числе ежегодно проводимого в Европе "Штраус-фестиваля".

Билеты на концерт оркестра можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в кассах столицы.