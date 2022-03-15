Театр оперы и балета приглашает зрителей заглянуть за кулисы

27 марта в рамках проекта Министерства культуры "Один день в театре" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета будет организовано посещение зрителей с целью ознакомления любителей оперного и балетного искусства с закулисной частью работы театра.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, участникам этого мероприятия будет предоставлена возможность поближе ознакомиться с репетиционной деятельностью солистов-вокалистов, артистов балета, хора и оркестра. Также участники мероприятий будут иметь возможность ознакомиться с работой технических подразделений, которые непосредственно принимают участие при подготовке и показе спектаклей.

Посещение театра будет организовано 27 марта в 12.00 и 14.00 часов. Желающие принять участие в этом мероприятии могут записаться по телефону администрации театра 493 94 05.