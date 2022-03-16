Рустам Ибрагимбеков внес большой вклад в развитие театра, кино и литературы

Каждый приезд Рустама Ибрагимбекова в Баку, встречи с друзьями были большим счастьем для каждого из нас.

Об этом сказал ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли на церемонии прощания с видным кинодраматургом, сценаристом, кинорежиссером, лауреатом государственных премий и наград Азербайджана и России, народным писателем Азербайджана Рустамом Ибрагимбековым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Народный артист отметил, что Рустам Ибрагимбеков был очень искренним человеком, поэтому его все любили.

"Еще с 60-х годов он вносил большой вклад в развитие национального театра, кино и литературы. Мы счастливы, что жили с ним в одно время, и гордимся его творчеством. Мы всегда с нетерпением ждали его новшеств в творчестве", - сказал Фархад Бадалбейли.

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. По окончании средней школы в 1956-1962 годах получал образование в Азербайджанском институте нефти и химии, в 1962 году приступил к трудовой деятельности в Академии наук Азербайджанской ССР. В 1967 году окончил в Москве Высшие курсы сценаристов, а в 1974 году - Высшие режиссерские курсы.

По мотивам его произведений было снято более 40 художественных и телевизионных фильмов. Рустаму Ибрагимбекову как сценаристу и режиссеру принадлежат заслуги также в развитии кинематографии. Снятые по сценарию писателя фильмы, такие как "В одном южном городе", "Белое солнце пустыни", "Допрос", "День рождения" и многие другие, снискали большую популярность и были удостоены высоких наград. Фильм "Урга - территория любви", соавтором сценария которого он является, был удостоен в 1991 году высшей награды Венецианского международного кинофестиваля, а фильм "Утомленные солнцем" - высшей награды Каннского международного кинофестиваля в 1994 году и премии "Оскар" Американской киноакадемии в 1995 году.

Народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат государственных премий Российской Федерации (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980)

Наряду с творчеством, Рустам Ибрагимбеков занимался общественной деятельностью. В 1967-1981 годах являлся секретарем правления, а в 1981-1985 годах - первым секретарем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1986-1991 годах - секретарем правления Союза кинематографистов СССР, с 1990 года до конца жизни - председателем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1989 году избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Рустам Ибрагимбеков скончался в ночь с 10 на 11 марта на 84 году жизни в Москве после продолжительной болезни. Похоронен в Первой Аллее почетного захоронения в Баку.