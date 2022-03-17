Прощание с Мастером в одном южном городе…

В последний путь вчера проводили видного кинодраматурга, сценариста, кинорежиссера, лауреата государственных премий и наград Азербайджана и России, народного писателя Азербайджана Рустама Ибрагимбекова, который похоронен на Первой Алее почетного захоронения.

Один из видных представителей современной азербайджанской литературы, театрального искусства и кинематографии, завоевал своей многогранной деятельностью известность в мире, был удостоен высших наград Венецианского и Каннского кинофестивалей, премии "Оскар" Американской киноакадемии. По мотивам его произведений было снято около 50 художественных и телевизионных фильмов, поставлены спектакли. Эти богатые разнообразными и содержательными образами произведения, повествующие о важных социальных реалиях, снискали мастеру, отличающемуся особым почерком, большую симпатию миллионов людей. Рустам Ибрагимбеков был не только Мастером, но и отличался высокими человеческими качествами.

Об этом Trend сказала директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, вдова брата Рустама Ибрагимбекова - Максуда Ибрагимбекова, видного писателя, кинодраматурга и кинорежиссёра, кавалера государственных наград, народного писателя Азербайджана, передает Day.Az.

"Очень тяжелая утрата для общемировой культуры и нашей семьи. Рустам Ибрагимбеков был очень талантливым и мудрым человеком, великой личностью. Его произведения, даже созданные много лет назад и по сей день, актуальны, с интересом перечитываются, ставятся спектакли и демонстрируются фильмы по его сценариям. Отношения со своим братом Максудом Ибрагимбековым складывались по-разному, но они очень любили друг друга. И роман Максуда Ибрагимбекова "И не было лучше брата" созвучно их отношениям, они было неразрывно связаны и с большим уважением относились друг к другу. И ныне похоронены рядом на Первой Аллее почетного захоронения...", - отметила Анна Ибрагимбекова.

Народный артист Азербайджана Гаджи Исмайлов снялся в пяти фильмах, снятых по сценарию Рустама Ибрагимбекова видным режиссером, народным артистом Расимом Оджаговым - "День рождения", "Перед закрытой дверью", "Храм воздуха", "Другая жизнь" и "Стамбульская история".

"Рустаму Ибрагимбекову принадлежит большая роль в пропаганде национального кино и Азербайджана во всем мире. Он был очень светлым и интеллигентным, со своим широким взглядом на жизнь, родным для меня человеком. Все его произведения, умело отображавшего на основе жизненных реалий социально-нравственные проблемы, драматические конфликты и внутренний мир наших современников, несут философский смысл. Его кончина большая потеря, так как такие Мастера уникальны и неповторимы, не часто появляются на свет. Такую боль я чувствовал, когда потерял Расима Оджагова", - сказал Гаджи Исмайлов.

Дочь видного режиссера Расима Оджагова, заслуженный журналист Азербайджана Джамиля Оджагова поделилась своими воспоминаниями.

"Мне очень и очень грустно. Как гражданин своей страны, я осознаю какого масштаба личность мы потеряли. Но, помимо этого, это и моя личная потеря, ведь ушел человек, который столько лет был другом, соратником моего отца, потеряв его, оборвался еще кусочек связи с отцом...

Я помню его с самого детства, ещё молодым, помню голос, жесты, улыбку. Сейчас вспоминаю первое интервью, которое он мне дал свыше двадцати лет назад. Я тогда только-только делала свои первые шаги в журналистике. Он тогда сказал мне, когда я вошла в кабинет: Джама, только двадцать минут, больше не могу, уложишься? Мы пробеседовали полтора часа... Я была счастлива, разговор получился таким содержательным...а через несколько дней ему исполнилось 60. И на вечере, посвященном этому юбилею, он под конец своей речи со сцены сказали в зал: "Друзья, мне так приятно вам всем сообщить, что прямо на свой день рождения я получил прекрасный подарок от дочери своего друга, -и уже обратившись ко мне, а мы сидели с папой в первых рядах, добавил,- получилось замечательное интервью, спасибо!"- и помахал мне этой газетой...

То интервью с ним очень помогло мне: я уже точно знала, что не сверну с намеченного пути, появилась уверенность: мне это очень интересно и у меня все получится. Я приобрела очень полезный опыт даже в ходе этой нашей встречи...

Кстати, как-то во время одной из наших следующих бесед, я поинтересовалась у него, что есть Опыт в его понимании, какую роль он играет в жизни, и насколько важно быть сильным...И вот , что он ответил:

- Жизненный опыт во все времена имел громадное значение, хотя невозможно научиться заваривать хороший чай, если вода плохая. Вообще, знаете, в последнее время все так стремительно меняется, что порою опыт может даже помешать человеку. Сегодня выигрывают те люди, которые способны воспринимать и усваивать все новое, адаптироваться в окружающем мире. И даже к аксакалам отношение уже иное, сегодня, чем больше ты аксакал - тем ты инертней. А что касается силы... Говорят, сила - это твёрдость, а твёрдость - это хрупкость. Поэтому силу легче сломать, нежели слабость, которая бывает гибкой. В наше время сильного, уверенного в себе человека легче сломать, чем того, кто может быть гибким. Так что, с годами все меняется...

Да, с годами все меняется... Но очень важно, чтобы не поменялось наше отношение к Памяти, отношение к тому бесценному Опыту, который мы приобретаем, живя на этой Земле, и общаясь друг с другом, и главное, чтобы мы, даже если сами меняемся - а как же иначе?- не теряли своего человеческого лица, кем бы ни были, активными и молодыми, или инертными аксакалами...Пусть все хорошее, что мы совершаем, не уйдет в никуда, не пропадет зря, пусть даст свои плоды, пусть все плохое забудется, исчезнет в небытие, как ненужный и неудачный эпизод...".

Народный артист Азербайджана Расима Балаева считал Рустама Ибрагимбекова своим большим другом и одним из флагманов национальной культуры.

"Рустам Ибрагимбеков был великой личностью нашей культуры, внесшим значительный вклад в формирование нашего искусства. Наши деятели культуры Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ниязи и другие прославляли нашу культуру во всем мире, но за последние годы именно Рустам Ибрагимбеков и Таир Салахов были значимыми личностями в деле пропаганды Азербайджана. Есть такие личности, которые остаются в истории незаменимыми, навсегда в наших сердцах и памяти. Каким и был Рустам Ибрагимьбеков", - отметил Расим Балаев.

В последний путь с Рустамом Ибрагимбековым прощались под музыку из фильма "Разрушенные мосты", снятого по сценарию драматурга. На эту композицию, написанную российским композитором Евгением Крылатовым, пианист Риад Гулиев представил видеоролик.

"Эта композиция под названием "Прощание с Джейран" была исполнена мною еще в 1999 году во время проведения Бакинского международного кинофестиваля Восток-Запад, организованного Рустамом Ибрагимбековым. Гость фестиваля Евгений Крылатов, услышав мое исполнение, подошел ко мне, еще юному музыканту , спросил имя и фамилию, и, выразив восхищение, сказал, что подарит мне нотную рукопись "Прощание с Джейран". Эта композиция ныне посвящена памяти Мастера", - сказал Риад Гулиев.