В Баку прошёл концерт, посвящённый 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича

В Русском доме в Баку прошёл концерт, посвящённый 95-летию со дня рождения великого музыканта Мстислава Ростроповича, передает Day.Az.

27 марта 1927 года в Баку на свет появился Мстислав Ростропович, ему было суждено прожить яркую и непростую жизнь, его имя золотыми буквами вписано в историю мирового искусства. Судьба одарила его многими талантами и главным человеческим талантом - любить людей. Память о нем остается жива у многих людей не только в России и Азербайджане, но и во всем мире.

Мстислав Ростропович - музыкант, виолончелист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат государственных премий и орденов СССР, России, Азербайджана, Франции, Бельгии, Венесуэлы, Германии, Дании, Испании, Ливана, Аргентины, Люксембурга, Монако, Финляндии, Эквадора, Нидерландов и т.д. Мстислав Ростропович был удостоен звания почётного доктора более 50 университетов в разных странах, был почётным гражданином многих городов мира, награждён государственными наградами 29 стран. Он пятикратный лауреат музыкальной премии Grammy, обладатель дирижёрской премии имени Дитсона, премии Королевской музыкальной академии Швеции "Полар", премии имени Леони Соннинг (Дания), премии Медоуз за совершенство в искусстве (США), премии Альберта Швейцера и многих других. Скончался 27 апреля 2007 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Концертная программа была подготовлена Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли. Перед гостями выступили студенты, выпускники и преподаватели БМА. Ведущей и организатором вечера выступила старший преподаватель Академии, доктор философии по искусствоведению Алёна Инякина.

Мероприятие посетили посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, депутаты Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир оглу, Руфат Гулиев, декан исполнительского факультета Бакинской музыкальной академии Назмия Аббасзаде, деятели культуры и искусства.

В программе приняли участие старший преподаватель БМА, доктор философии по искусствоведению Алена Инякина, старший преподаватель БМА Лала Мухтарова, концертмейстер БМА Диляра Керимова, солистка Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Лейла Керимова, заслуженный артист Азербайджана Алексей Милтых и другие.

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