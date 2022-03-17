Фестиваль «Сохранение традиций Новруз в Кешикчидаге» - ФОТО
На территории Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг" состоялся фестиваль "Сохранение традиций Новруз в Кешикчидаге".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель фестиваля, организованного при поддержке Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, - привитие подрастающему поколению древних традиций национального праздника Новруз. В фестивале, организованном перед информационным центром Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг", участвовали гази и дети шехидов, представители различных учреждений и организаций, аксакалы и интеллигенция.
Гостей встретили под звуки саза, гара зурны, нагары, уда персонажи праздника Кечал, Кёса и Бахар гызы.
Затем гости посетили праздничный шатер, в котором готовили различные азербайджанские праздничные яства.
Мероприятие завершилось исполнением танца "Яллы" вокруг традиционного праздничного костра.
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