Уникальный Коран мечети Муртуза Мухтара

Муртуза Мухтаров - промышленник, изобретатель, общественный деятель и великий меценат. Он родился в поселке Амирджан на Абшероне. Как и многие бакинские миллионеры, прошел путь от простого чернорабочего до нефтяного магната. В молодости Мухтаров работал аробщиком - возил на повозках нефть с промыслов, черпальщиком - вычерпывал вручную нефть из мелких колодцев. Говорили, что у какой-то из его лошадей, а она была белой масти, оказалась "легкая нога", и он начал постепенно больше зарабатывать.

Изобретатель без диплома

Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец одного из промыслов Мартов. Он подпускает его к "сердцу" скважины - приборам, машинам, инструментам. Вскоре Мухтаров становится мастером, в его ведение отдаются механические мастерские на промысле. Через несколько лет хозяин продал ему свою мастерскую бурильного оборудования в Забрате. Будучи без диплома и соответствующего образования, Мухтаров стал известным в регионе инженером бурильного оборудования и изобретателем. В 1895 году он самостоятельно создал модернизированный станок ударного штангового способа бурения, на который получил государственный патент. Это изобретение он назвал "бакинской бурильной системой". Станок Мухтарова был значительно совершеннее всех других аналогов, позже во всем мире он стал известен под именем "Мухтаров". Станок экспортировался во многие страны. Имелся у Мухтарова и ряд других изобретений. В конце XIX века Мухтаров ввел в строй завод бурильного оборудования в Биби-Эйбате. Это было первое в России промышленное предприятие по производству нефтяного оборудования. Параллельно с этим Мухтаров скупал нефтеносные участки около Баку. А забившие на них нефтяные фонтаны сделали его одним из самых богатых людей.

Щедрый благотворитель

Муртуза Мухтаров был известен как щедрый благотворитель. Являлся попечителем Бакинского реального училища, Темирхан-Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев Терской области, почетным членом Петербургского мусульманского благотворительного общества, учредителем 40 стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. С этой целью издавал в Баку газету "Таракки". Строил школы и мечети. В Кисловодске им построен великолепный драматический театр, функционирующий и в наши дни. В Санкт-Петербурге вместе с Тагиевым построил мечеть, которая сейчас называется Татарская. Резные купола мечети покрыты лазурной плиткой, которая, несмотря на солидный возраст, все также блещет ярко-небесной синевой. Им также были построены мечети в Амирджане и во Владикавказе.

"Мечеть Муртуза Мухтара"

Про мечеть в его родном посёлке Амирджаны стоит упомянуть отдельно. В деревне не было большой мечети, и жители давно хотели ее построить. Строительство мечети было начато в 1901 году, однако в связи с материальными трудностями было приостановлено. Население обратилось за помощью к нефтяному магнату. Мухтаров все расходы строительства взял на себя. Наконец, в 1908 году мечеть была построена по проекту архитектора Зивер бея Ахмедбекова. В день открытия мечети известный ахунд села Амирджан Абу Тураб, взобравшись на минбар мечети, прочитал хутбу (проповедь).

Говоря об архитектуре Амирджанской мечети, надо отметить, что мечеть украшают два величественных минарета по 47 метров каждая. У мечети имеется два входа и один купол. В просторное помещение зала для молитвы свет проникает через 16 окон. Изнутри мечеть красиво украшена орнаментами. Круг над михрабом символизирует Аллаха, 4 свода - пророков, 4 колонны - священные книги, а тонкие линии под ними - 12 имамов. С правой и левой стороны мечети написаны приветствия пророкам на арабском языке. В мечети молился и сам Муртуза Мухтаров. Сегодня эта мечеть в народе именуется как "Мечеть Муртуза Мухтарова".

После трагической смерти Муртуза Мухтаров был перезахоронен во дворе мечети. А после обретения независимости над могилой была установлена могильная плита, выполненная художником Гаджи Эльдаром Микаилзаде. В элементах, украшающих могильную плиту, можно увидеть суры из Корана, изображение самой мечети, нефтяные вышки и другие элементы.

Уникальный Коран, изготовленный по заказу Муртузы Мухтарова

Этой мечети Мухтаров подарил Коран, который был изготовлен по его заказу в Стамбуле ещё во время строительства мечети. Дата изготовления Корана - 1908 год. Прошло более века, но этот уникальный Коран и сегодня производит неизгладимое впечатление. Коран красиво расписан арабской вязью, текст частично украшен позолотой. Коран напечатан на плотной бумаге. Очень красиво выбран и цвет бумаги - зеленый. Увы первоначальный цвет немного утрачен в процессе длительного хранения. Также впечатляют и размеры этого уникального Корана - 70 см в длину и 30 см в ширину. Книга имеет толстый футляр, по форме напоминающий папку.

Во время СССР, когда велась активная борьба с религией, Коран был спрятан местной жительницей у себя дома на свой страх и риск и передавался из поколения в поколение. Она завещала, чтобы Коран вернули в мечеть, когда она будет открыта для верующих. После обретения Азербайджаном независимости Коран снова был возвращен в мечеть. Сегодня он тщательно охраняется как исторический памятник.

Уникальный Коран представляет общественно значимую, историческую и культурную ценность. Наряду с вышесказанным, это один из важных предметов наследия, оставленных Муртуза Мухтаровым. Подаренный мечети этот уникальный Коран, еще раз свидетельствует о величии личности Муртузы Мухтарова, так сильно любящего свой народ и свою землю. Сегодня очень важно, чтоб все знали об этих малоизвестных фактах нашей яркой и великой истории.

Вахид Шукюров

ведущий специалист Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму Азербайджана