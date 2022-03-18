Предпраздничный концерт Камерного оркестра имени Гара Гараева

Как всегда, концерт Камерного оркестра имени Г.Гараева был полон сюрпризов. Программа вечернего концерта в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева была насыщенной, интересной, совмещая в себе музыку итальянского барокко и немецкого романтизма, советского соцреализма и современного неоклассицизма.

В своем вступительном слове к концерту музыковед, член Союза композиторов и писателей Айсель Керим ёмко и содержательно ознакомила слушателей со всеми особенностями представленной программы.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Фахраддин Керимов взмахом своей "волшебной палочки" переносил слушателей из одной эпохи в другую, одинаково увлеченно интерпретируя музыку контрастных стилей. Прозвучали произведения, впервые представленные в Баку - В.Боккерини и Ф.Шуберта. В необычной оркестровке предстали фортепианные прелюдии Дм.Шостаковича.

Но публика с нетерпением ждала выступления талантливой азербайджанской скрипачки, лауреата Международный конкурсов Умиды Аббасовой. Любимое и популярное произведение А.Вивальди "Времена Года" захватило темпераментной интерпретацией молодой исполнительницы. Ярко прозвучали самые виртуозные эпизоды произведения, а прекрасные итальянские мелодии были преподнесены с покоряющей теплотой и искренностью.

Завершил концерт признанный шедевр современной азербайджанской музыки "Dance" Франгиз Ализаде, входящий в репертуар многих музыкантов мира. Камерный оркестр исполнил это блестящее произведение с увлечением и явным удовольствием. Здесь были и юмор, и лирика, и ритмические изыски азербайджанских ритмов, воплощенных композитором с потрясающим мастерством.

Радует, что некоторые послабления в ковидных ограничениях благоприятно отразились на посещаемости культурных мероприятий. Надо отметить, что зал Филармонии был заполнен заинтересованной публикой, чутко реагирующей на все тонкости и новинки представленной программы. Немало было в зале и иностранцев, которые были восхищены уровнем Камерного оркестра, нашими достижениями в композиторском и исполнительском искусстве.

Н. Гасымова