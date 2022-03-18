В Баку презентованы каталоги о Муслиме Магомаеве и Узеире Гаджибейли

В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) состоялась презентация двух каталогов - "Муслим Магомаев" и "Узеир Гаджибейли", сообщили Day.Az в музее.

Составителями каталогов являются генеральный директор музея, академик Наиля Велиханлы и заведующая фондом подарков и памятных вещей музея Рена Сафарова.

На мероприятии Наиля Велиханлы отметила, что оба каталога подготовлены в память о великих композиторах по решению ученого совета музея и на основе музейной коллекции.

Рена Сафарова, в свою очередь, подчеркнула важность изданий, рассказывающих о жизни и деятельности двух великих композиторов в истории азербайджанской музыки.

Затем выступили композитор, народный артист Азербайджана, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли Сардар Фараджов, директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана Алла Байрамова, которые отметили, что гениальные композиторы, прославившиеся своим богатым творчеством, преданностью и бесконечной любовью к Родине, навсегда останутся в сердцах азербайджанского народа.

Отметим, что каталог, посвященный памяти Узеира Гаджибейли (1885-1948 годы), характеризует его не только как гениального композитора и дирижера, но и как писателя, педагога, драматурга-либреттиста, публициста и обозревателя. Каталог состоит из разделов "Жизнь" и "Творчество" и подготовлен на основе 284 музейных экспонатов.

Каталог, посвященный композитору Муслиму Магомаеву-старшему (1885-1937 годы), также состоит из двух частей - "Жизненный путь композитора" и "Творчество композитора". Здесь приводится подробная информация о 201 экспонате, рассказывающем о жизни и творчестве Муслима Магомаева-старшего.