В YARAT открылись экспозиции Мишеля Франсуа "ПАНОПТИКУМ" и Чингиза Бабаева "İNSƏN"

В Центре современного искусства YARAT состоялось открытие персональных выставок бельгийского художника Мишеля Франсуа "Паноптикум: мгновения, застывшие под взглядом циклопа" и азербайджанского мастера Чингиза Бабаева (CHINGIZ) "İNSƏN", вызвавшая большой интерес общественности, передает Day.Az.

Перед открытием был проведен пресс-тур для представителей СМИ, во время которого кураторы проектов - живущий в Барселоне художник и куратор бельгийского происхождения Эрих Вайс (в данное время он работает координатором мероприятия для Documenta XV в Касселе) и Фарах Алекперли рассказали о концепциях экспозиций современного искусства.

Эрих Вайс отметил, что выстроенная в виде диалога между созданной человеком ограниченной машиной и окружающими ее природными элементами, выставка Мишеля Франсуа символизирует наше стремление к свободе. Фарах Алекперли отметила, что новая персональная выставка мультидисциплинарного художника CHINGIZ-а, посвящена его отцу Тофигу Бабаеву, который оказал значительное влияние на формирование художника.

На открытии приняли участие представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Руководитель департамента по связям с общественностью Пространства современного искусства YARAT Хокума Керимова поздравила собравшихся гостей с наступающим праздником Новруз, пожелав всем здоровья и успехов, и призвав лицезреть яркие и актуальные композиции художников из Бельгии и Азербайджана.

Выступили Мишель Франсуа, Чингиз Бабаев, а также кураторы проектов, которые рассказали о создании экспозиций, раскрыв сущность представленных работ.

Иммерсивная инсталляция Мишеля Франсуа "ПАНОПТИКУМ", созданная по результатам прохождения художником резидентуры в Баку, включает в себя центральный элемент сторожевой башни, обозревающей местность своим глазом циклопа. Паноптикум наблюдает за всем и одновременно отмечает наше присутствие в качестве любопытствующих нарушителей или свидетелей. Созданная Франсуа конструкция черпает вдохновение из архитектурной модели институциональной модели тюремного надзора, разработанной социологом и философом Иеремией Бентамом в XVIII столетии. Заменяя окна круглого надзорного помещения зеркалами, художник меняет стратегическое назначение башни на прямо противоположное. Таким образом, работу Франсуа можно воспринимать как циничную критику современного общества, измученного обилием устройств контроля, которые крадут и отбирают у людей их право на частную жизнь. Башня также отражает предметы, заполняющие пространство вокруг нее. Остальные скульптурные "вкрапления" предстают в виде застывших мгновений на заброшенной съемочной площадке.

Как и во многих других своих выставках, художник постоянно находится в поисках "плана побега". Он находит это освобождение в неукротимой красоте природных элементов: она проступает в жизнерадостных формах невероятного фонтана, извергающего алюминиевые орешки, или в изящном серебряном заборчике, который подобно сказочному облачку парит в небе.

Это же невыразимое удовольствие и чувство освобождения ощущается от повторяющихся образов в фильме, снятом художником по заказу YARAT и демонстрирующем магию и фантастику вулканических ландшафтов Азербайджана. В нем показаны изображения извергающейся лавы с оседающими пузырьками газа в процессе непрерывной трансформации. Они наполнены тайной "конвульсивной" красотой, которой сюрреалисты когда-то дали примерное определение "взрывно-статичная". Большая часть остальных скульптурных композиций построена из тщательно отобранных и скудных - практически обыденных - материалов, которые определенным образом ссылаются на природные ресурсы - истинное скрытое богатство страны.

Выставка приглашает нас к путешествию на волнах реальности и обыденности, на мгновение превращая нас в случайных посетителей - или же актеров - поставленного художником меланхолического театра абсурда. Центральное место в работе Франсуа занимает анализ мелких, простых изображений и предметов, которые выступают основными элементами процесса принятия решений о нашем поведении как человеческих существ в этом сложном мире.

İNSƏN - иммерсивный проект CHINGIZ-а, показывающий различные аспекты общества сквозь призму личного опыта. Проект - прототип мастерской художника и живой, постоянно развивающийся целостный организм - представляет собой интерактивную выставку в процессе работы. Главным героем выставки является Человек, живущий и меняющийся в ногу со временем, а также его поступки.

Для раскрытия этой идеи и показа метаморфоз, влияния и побочных эффектов времени использованы скульптуры и инсталляции, выступающие в качестве показателей различных ситуаций. Выставка, концентрирующаяся на человеке и его окружении, чувствах и эмоциях, контрасте и альтернативах подчеркивает центральный характер человека как главного участника и исполнителя всех процессов.

Художник подчеркивает автобиографический характер проекта и развивает принцип личного пространства в атмосфере мастерской, рассказывая об окружающей его реальности. Выставка делает акцент на многогранности людей и в то же время показывает одинаковость поведения человека в повторяющихся жизненных ситуациях, рассказывая об самобытности и противоречивости личности...

Экспозиции будут представлены до 4 октября. Время работы: вторник - воскресенье, с 12:00 до 20:00. Вход по COVID паспорту

Мишель Франсуа (р. 1956 г, Бельгия) живет и работает в Брюсселе. Его искусство исследует различные медиа, включая инсталляцию, видео, скульптуру, печатные материалы, живопись и фотографию. Используя сходные с работами представителей Арте Повера методы, Франсуа скупыми средствами преобразует, казалось бы, незамысловатые предметы и материалы, и следы прошлых событий в носители актуального смысла. Его работу можно воспринимать как исследование причин и следствий, равно как и проработку путей, которыми простые жесты могут изменить статус предмета либо же привести к значимым последствиям. Франсуа представлял свои проекты на Гаванском биеннале (2015), в рамках бельгийского павильона на 48-м Венецианском биеннале (1999), 22-м биеннале в Сан-Паулу (1994) и Documenta IX в Касселе (1992). Его персональные выставки проходили в Ikon Gallery (Бирмингем), Dia Center for the Arts (Нью-Йорк), S.M.A.K. (Гент), Fundació Joan Miró (Барселона), Kunsthalle Bern (Берн), Haus der Kunst (Мюнхен). Он также участвовал в групповых выставках в следующих галереях: Museu de Arte Moderna (Рио-де-Жанейро); Tapei Fine Art Museum (Тайбэй); Centre Pompidou-Metz (Мец); Jeu de Paume (Париж); Haus der Kunst (Мюнхен); Centre Pompidou (Париж) и Fondation Hermès (Брюссель).

CHINGIZ (Чингиз Бабаев, р. 1964, Азербайджан) скульптор, художник, дизайнер, теоретик, поэт и философ. Комбинируя живопись, графику, скульптуру, коллаж, стрит-арт, инсталляцию, перформанс, видео-арт и другие различные медиа, он исследует возможности реализации различных идей. Работы CHINGIZ-а выставлены в Бакинском музее современного искусства, в Азербайджанском национальном музее ковра и коллекции "Vahid Kooros", а также хранятся в частных и музейных собраниях в России, Украине, Вьетнаме, США, Великобритании, Австрии, Италии, Эстонии, Франции, Польше, Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Доминиканской Республике, Кыргызстане и Иране.