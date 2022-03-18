Дети поздравляют с праздником Новруз

Каждый год 20-21 марта в Азербайджане отмечается из самых древних, любимых и веселых праздников - Новруз, вобравшего в себя традиционные ценности нашего народа. Этот праздник приходится на день весеннего равноденствия. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года.

В Детской музыкальной школе №34 прошел концерт, посвященный празднику Новруз, организованный при поддержке Министерства культуры и Главного управления культуры города Баку, передает Day.Az.

Гостям была представлена концертная программа с участием персонажей Новруза - Косы, Кечала, Бахар гызы, с народными песнями. В программе приняли участие преподаватели и их воспитанники, создав праздничную атмосферу. По словам директор школы Бабека Алиева, главная цель вечера - раскрытие творческих возможностей подрастающего поколения, пропаганда национальных традиций и обычаев.