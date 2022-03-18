В Баку прошел вечер, посвященный французской писательнице азербайджанского происхождения

В Бакинском книжном центре в рамках фестиваля FantazEU прошел литературный вечер, посвященный французской писательнице азербайджанского происхождения Банин (1905-1992 годы), сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Вечер открыл куратор фестиваля FantazEU - руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, художник Дадаш Мамедов.

Участникам литературного вечера было рассказано о жизни и творчестве Банин, интересных фактах из ее биографии.

Советник по культуре посольства Франции в Азербайджане Жером Кель, поэтесса Ульвия Ахундова, профессор философии, выпускник Высшей школы École Normale Supérieure Бенуа Филo, профессор в области французского языка Азельма Гасанова рассказали о замечательном автобиографическом романе Банин "Кавказские дни", проникнутом беспредельной любовью к Родине.

В этом романе писательница воссоздает историю известных домов бакинских нефтепромышленников, реалии и колорит той сложной эпохи, делится воспоминаниями детства.

Выступившие отметили, что глубокая любовь к родной стране, к азербайджанскому народу на протяжении многих лет питали талант Банин на чужбине.

В заключение вечера исследователь истории Баку Фуад Ахундов выступил с интересной презентацией под названием "Банин, последняя любовь Ивана Бунина", а директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева прочла краткий отрывок из романа "Кавказские дни" под музыкальное исполнение пианиста Вюсала Айдемирова.

Напомним, что Фестиваль культурного наследия FantazEU организован представительством ЕС в Азербайджане при поддержке Arts Council Azerbaijan.

Банин (наст. имя - Умм эль-Бану Мирза гызы Асадуллаева) родилась в январе 1905 года в семье бакинского нефтепромышленника Мирзы Асадуллаева, получила блестящее домашнее образование, изучала европейские языки. После установления советской власти в Баку её семья отправилась в Турцию, а с 1924 года обосновалась в Париже. В Париже Банин впоследствии удалось продолжить образование. Она начала заниматься переводами, журналистикой, редактировала на радио передачи на французском языке. Постепенно Банин вошла в литературные круги Парижа. Умерла она в возрасте 87 лет и похоронена в Париже. Банин оставила большое литературное наследие, включающее в себя романы, публицистику, переводы, дневники и письма.