Нефтяные фонтаны Баку на рубеже XIX-XX веков

В 1871 г. в Балаханах (Баку) пробурили первую промышленную скважину - глубиной в 64 м. Иногда нефтедобывающая компания просто не справлялась с огромным потоком нефти, бившим из глубины недр, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Фонтаны, бившие из все новых и новых скважин, привлекали огромное внимание бакинской публики. На них ходили смотреть, их фотографировали и сами фотографировались на их фоне - несмотря на всю опасность от такого соседства.

Нефтяные фонтаны стали своего рода брендом Баку.

Фонтанирующие буровые снимали на пленку. Известен документальный фильм Александра Мишона "Фонтан на промысле в Балаханах", снятый в 1898 г. Это был немой короткометражный сюжет - всего на одну минуту. Но этот сюжет и сюжет "Пожар на Биби-Эйбате" стали самыми первыми фильмами в истории азербайджанского кинематографа.

НЕФТЯНЫЕ ФОНТАНЫ БАКУ: