В Баку презентовали книгу о выдающемся ханенде Хане Шушинском

В Международном центре мугама в Баку прошла презентация книги "Хан мугамного мира", посвященной выдающемуся представителю азербайджанской школы ханенде Хану Шушинскому. В ее рамках также состоялся музыкальный вечер, сообщили Day.Az в центре.

Книга входит в серию публикаций Международного центра мугама. Автор издания - писатель и публицист Мустафа Чеменли.

На вечере доктор философии по филологии Гюльгусейн Казымлы отметил, что в день презентации в Международном центре мугама царит настоящее праздничное настроение, потому что речь идет об одном из столпов азербайджанского мугама - Хане Шушинском.

"О Хане Шушинском написано много книг, статей, сняты фильмы. Книга "Хан мугамного мира" имеет большое значение как для автора, так и для поклонников мугамного искусства", - сказал Казымлы.

Заместитель председателя Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид подчеркнул, что Мустафа Чеменли - автор ряда художественных произведений, рассказов, повестей, в частности, связанных с историей Карабаха, а также исследований о судьбе и жизни людей, имевших заслуги перед национальной музыкальной культурой.

Он отметил, что Хан Шушинский является символом азербайджанского музыкального искусства. Рашад Меджид напомнил душевные строки из стихотворения Самеда Вургуна "Азербайджан", в котором упоминается Хан Шушинский.

Народный артист, известный исполнитель на таре Рамиз Гулиев, депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде, доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы, заслуженный артист Азад Шукюров поделились своими воспоминаниями о ханенде и высоко оценили его вокальные данные.

Сын Хана Шушинского Аслан Джаванширов и дочь Бейимханум Вердиева поделились своими мнениями о книге.

Автор издания Мустафа Чеменли отметил, что книга содержит воспоминания 32 мастеров искусства и энциклопедические сведения.

В художественной части мероприятия выступил правнук Хана Шушинского, учащийся средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Фарид Гусейнов. Его выступление на фортепиано было встречено публикой с большим интересом. Солисты Центра мугама и учащиеся Детской музыкальной школы имени Хана Шушинского исполнили теснифы и мугамы из репертуара ханенде.

На концерте также выступили заслуженные артистки Гюлистан Алиева, Бейимханум Велиева, ханенде Равана Гурбанова, Нисбат Садраева, Анар Гулиев, Хаяля Гафарзаде, Мелик Гасанов.

Ханенде выступили в сопровождении солистов центра - заслуженной артистки Тараны Алиевой (ганун), исполнителей Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Амиля Мустафаева (нагара), Рафаэля Аскерова (балабан) и Васиф Юсипли (уд).