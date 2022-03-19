Коллективу азербайджанского театра представлен новый главный режиссер

Коллективу Азербайджанского государственного театра юного зрителя представлен новый главный режиссер - заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Эльнур Алиев, представители ведомства, директор ТЮЗа Наида Исмаилзаде и творческий коллектив театра. Были высказаны пожелания дальнейших успехов в творческой деятельности на сцене театра.

"Считаю, что работа в ТЮЗе такой талантливой и трудолюбивой личности, как Мехрибан Алекперзаде, привнесет особую творческую атмосферу в деятельность коллектива, приведет к новым успехам", - отметил Эльнур Алиев.

Мехрибан Алекперзаде выразила признательность за оказанное ей большое доверие и подчеркнула, что приложит все усилия для дальнейшего развития театрального искусства.

"Для меня большая честь начать работу с таким коллективом и добиваться новых успехов. Наша главная цель - ставить более интересные и креативные спектакли, радовать зрителей новыми постановками", - отметила режиссер.

Мехрибан Алекперзаде - режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и телеведущая. С 2017 года работала главным режиссером Азербайджанского государственного театра YUĞ. Является автором около 40 художественных и документальных фильмов, более 40 спектаклей, поставленных на сцене театра YUĞ, Лянкяранского государственного драматического театра, Государственного академического национального драматического театра, Государственного академического музыкального театра.