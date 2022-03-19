В России хотят открыть первый в стране музей Мстислава Ростроповича

В Оренбурге в мае нынешнего года планируют открыть первый в России музей Мстислава Ростроповича, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Данное мероприятие станет ключевым событием фестиваля, посвященного 95-летию со дня рождения маэстро. В настоящее время в здании, где будет располагаться музей, идут ремонтные работы.

Отметим, что Оренбург - родина предков Мстислава Ростроповича по материнской линии. Этот музей станет первым в России, посвященным жизни и деятельности Мстислава Ростроповича. Сейчас мемориальные центры маэстро существуют в Азербайджане, Германии и США.

Ростропович Мстислав Леопольдович родился 27 марта 1927 года в столице Азербайджана Баку.

Музыкант, виолончелист, дирижер, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1964), Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР (1991), Государственной премии Российской Федерации (1995), был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2007, 1997).

Мстислав Ростропович был удостоен звания почетного доктора более 50 университетов в разных странах, был почетным гражданином многих городов мира, награжден государственными наградами 29 стран. Являлся лауреатом музыкальной премии Grammy (1970, 1977, 1980, 1983, 2003), дирижерской премии имени Дитсона (США, 1990), премии Королевской музыкальной академии Швеции "Полар" (1995), премии имени Леони Соннинг (Дания, 1981), премии Медоуз за совершенство в искусстве (США, 1985), премии Альберта Швейцера (1985) и многих других.

Скончался 27 апреля 2007 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.