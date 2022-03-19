В Баку пройдет концерт классической музыки

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку первого апреля состоится концерт в рамках проекта министерства культуры Yeni adlar ("Новые имена"), сообщает Day.Az.

На концерте Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли выступит под управлением молодого дирижера Мустафы Мехмандарова.

Солисты вечера - молодые талантливые пианисты, лауреаты республиканских и международных конкурсов Вургун Векилов и Лейла Зейналова.

Вниманию зрителей будут представлены сочинения Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова.

Отметим, что в рамках проекта Yeni adlar на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева молодые талантливые музыканты будут выступать с интересными концертными программами в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и Государственного оркестра народных инструментов.

Проект внесет вклад в сохранение национальной музыки и культурного наследия, развитие и пропаганду исполнительского искусства.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.