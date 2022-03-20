Мировая классика в Филармонии – новые таланты в азербайджанской музыке - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт в рамках проекта министерства культуры "Yeni adlar" (Новые имена), сообщает Day.Az.
На открытии главный преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению Минаханым Бабаева отметила, что в рамках проекта "Yeni adlar" на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева молодые талантливые музыканты выступают с интересными концертными программами в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и Государственного оркестра народных инструментов. Проект внесет вклад в сохранение национального культурного наследия, развитие и пропаганду исполнительского искусства.
В концертной программе в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов Мухаммед Пашазаде (кларнет), Эльданиз Алекперзаде, Орхан Гусейнов (виолончель). Прозвучали произведения мировых классиков Мориса Равеля, Петра Чайковского, Карла Вебера.
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