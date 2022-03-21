Красивый танец на праздник Новруз

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошла презентация видео версии танцевального номера Gözəllik, приуроченная к празднику Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев поздравил всех с праздником Новруз и отметил, что проект реализован балетной труппой коллектива, которая всегда отличался интересными творческими воплощениями и профессионализмом во главе с балетмейстером-постановщиком, заслуженным артистом Эмином Алиевым.

Танец Gözəllik на музыку всемирно известного музыканта Марка Элияху поставлен хореографом-постановщиком Мухаммедом Абдуллаевым, исполняет Айнура Аскерова. Режиссер и монтажер Алвин Махмудов, одежда - Лейла Алиева, грим - Сяма Новруззаде.