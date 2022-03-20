Азербайджанские звезды в национальной одежде – знаменитости отмечают Новруз - ФОТО
В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа.
Традиционно к Новрузу отечественные звезды - актеры, исполнители, телеведущие, медийные персоны примеряют национальные костюмы, чтобы принять участие в праздничных фотосессиях, концентрах и записи телепередач.
Азербайджанские национальные костюмы - яркие и красивые, они являются частью богатых культурных традиций. Day.Az со ссылкой на Trend предлагает читателям фотографии азербайджанских звезд в национальной одежде, опубликованные в социальной сети.
Актриса, народная артистка Азербайджана Мехрибан Зяки.
Певица и телеведущая Роза Зяргярли.
Актриса, заслуженная артистка Вафа Зейналова.
Певица, заслуженная артистка Манана Джапаридзе.
Телеведущая Ламия Алекперова.
Телеведущая, заслуженный работник культуры Лейла Гулиева.
Актриса Айгюн Фатуллаева.
Телеведущая Вюсаля Ализаде.
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