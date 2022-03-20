Азербайджанские звезды в национальной одежде

В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа.

Традиционно к Новрузу отечественные звезды - актеры, исполнители, телеведущие, медийные персоны примеряют национальные костюмы, чтобы принять участие в праздничных фотосессиях, концентрах и записи телепередач.

Азербайджанские национальные костюмы - яркие и красивые, они являются частью богатых культурных традиций. Day.Az со ссылкой на Trend предлагает читателям фотографии азербайджанских звезд в национальной одежде, опубликованные в социальной сети.

Актриса, народная артистка Азербайджана Мехрибан Зяки.

Певица и телеведущая Роза Зяргярли.

Актриса, заслуженная артистка Вафа Зейналова.

Певица, заслуженная артистка Манана Джапаридзе.

Телеведущая Ламия Алекперова.

Телеведущая, заслуженный работник культуры Лейла Гулиева.

Актриса Айгюн Фатуллаева.

Телеведущая Вюсаля Ализаде.