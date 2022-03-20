В Баку прошел концерт, посвященный празднику Новруз

В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся очередной концерт учащихся Средней специальной музыкальной школы-студии, посвящённый 100-летию БМА и приуроченный к празднику Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как и в предыдущих мероприятиях, программа нынешнего концерта была разнообразна как в жанровом отношении, так и в выборе представленных музыкальных специальностей - фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, саксофон, маримба, сольное и хоровое пение. В программу концерта вошли произведения азербайджанских и мировых классиков - Т. Гулиева, Ниязи, А.Мустафазаде, а также зарубежных авторов - И.С.Баха, Й.Гайдна, Л.Бетховена, К.Черни, Р.Шумана, Ф.Шопена, Ж.Обера, М.Балакирева, С.Рахманинова, Б.Годара, Э.Куртиса и др. В концертной программе выступили лауреаты и дипломанты республиканских и международных конкурсов, юные таланты.

"Конечно же, для детей, их родителей и педагогов каждое очередное концертное выступление, к тому же в Большом зале БМА, - это определенный переходный этап в становлении их личности как профессиональных музыкантов, а также в преодолении страха перед большой сценой и широкой аудиторией. Дети после выступлений на концертах воодушевляются и получают большой стимул для дальнейшего развития как профессиональный музыкант. Этот концерт - яркий пример, показавший не только школьную работу, но и студийную деятельность школы-студии БМА. Поздравляем всех участников, педагогов и весь творческий коллектив школы-студии и БМА с успешным праздничным концертом", - отметила доктор философии по искусствоведению, ведущий научный сотрудник школы-студии БМА Айтян Ибрагимова.

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