ITALDIZAIN запустил арт-проект в коллаборации с азербайджанским художником Азером Маммедли

Новый проект ITALDIZAIN в коллаборации с азербайджанским художником Азером Маммедли приурочен к Всемирному дню поэзии.

Проект "Семь красавиц" является альтернативной интерпретацией образов красавиц, описанных в одноименной поэме азербайджанского поэта-романтика Низами Гянджеви. Посвященный преображению внешних и внутренних миров, "Семь красавиц" позволяет нам окунуться во вселенную восточной сказки.

Как и в сюжете поэмы, каждый портрет выдержан в определенной уникальной гамме и дополнен прекрасными ювелирными изделиями. Легендарные красавицы предстают в украшениях от брендов Messika, Pasquale Bruni, Stephen Webster, Leo Pizzo и Utopia.

Азер Маммедли - талантливый художник-граффитист, известный в мире стрит-арта как @azyadeon - работал над созданием образов совместно со стилистами ITALDIZAIN.

Проект будет опубликован на страницах ITALDIZAIN в социальных сетях.