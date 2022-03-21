Фестиваль FantazEU завершился в Баку потрясающим концертом

В Международном центре мугама состоялся концерт Musical Connections, на котором прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов, сообщили Trend Life организаторы, передает Day.Az.

Этот концерт стал завершающим мероприятием Фестиваля культурного наследия FantazEU, организованного представительством Европейского союза в Азербайджане при поддержке НПО Arts Council Azerbaijan.

В программе выступили заслуженная артистка Азербайджана, вокалистка Фарида Мамедова (сопрано), а также Саида Тагизаде (пианистка), Умида Аббасова (скрипка), Юлия Моторина (скрипка), Рена Рагимова (альт), Мамед Раджабли (кларнет). Художественный руководитель концерта - Саида Тагизаде.

Были исполнены произведения Жана-Филиппа Рамо, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Фридерика Шопена, Жюля Массне, Габриэля Форе, Камиля Сен-Санса, Гара Гараева, Вагифа Мустафазаде и других композиторов.

В рамках мероприятия в фойе Международного центра мугама прошла выставка произведений искусства, созданных участниками воркшопа - азербайджанскими художниками Нигяр Нариманбековой, Эльдаром Бабазаде, Роей Гасановой, Нигяр Фамилсой, Камиллой Мурадовой, Нигяр Ниязовой, Айнурой Мустафаевой, Розой Мурадовой, Лейлой Оруджевой, Айтян Абдуллаевой и другими.