В Азербайджанском музее ковра отметили Новруз

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошло мероприятие для детей, посвященное празднику Новруз, сообщили Day.Az в музее.

На праздничном мероприятии члены Детского объединения музея и кружка при Музыкальном театре продемонстрировали спектакли "Аршин мал алан" и "Приключения Тыг-тыг ханым". Учащиеся полной средней школы №47 имени Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева представили постановку и концертную программу под названием "Один весенний день".

Воспитанники Академии современного танца исполнили зажигательные композиции.

На праздновании Новруза состоялась финальная презентация образовательных программ Детского отдела музея "Модное шоу из бабушкиного сундука" и "Арт-кукла". Также члены кружка Детского отдела музея провели презентацию карабахского ковра "Багчадагюллер", сотканного в технике гобелен.

На этом мероприятии дети смогли больше узнать о традициях и обычаях празднования Новруза.