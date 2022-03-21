https://news.day.az/culture/1446509.html Каким был азербайджанский балет в ХХ веке - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТОСцена из балета К.Караева "Семь красавиц" Сцена из балета К.Караева "Тропою грома" Сцена из балета Кара Караева "Семь Красавиц" Сцена из балета П.Чайковского "Лебединое озеро" Сцена из балета Ф.Амирова "Шур" Сцена из балета Ф.Караева "Тени Гобустана" Сцена из балета Ф.Караева "Тени Гобустана" Сцена из балета Шопена "Шопениана" Сцена из балета Сцена из балета Тамила Ширалиева Чимназ Бабаева и Владимир Плетнев в балете Д.Шостаковича "Барышня и Хулиган" Чимназ Бабаева и Владимир Плетнев в балете Ф.Амирова "Шур" Владимир Плетнев в балете К.Караева "Лейли и Меджнун" Лейла Векилова в балете А.Аббасова "Чернушка" Р.Ахундова и М.Мамедов в балете А.Адана "Жизель" Раиса Измайлова и М.Гавриков в балете К.Караева "Семь красавиц" Сцена из балета "Спартак" Сцена из балета А.Бадалбейли "Девичья Башня" Сцена из балета А.Меликова "Легенда о любви" Сцена из балета А.Меликова "Легенда о любви" Сцена из балета К.Караева "Семь красавиц"
Каким был азербайджанский балет в ХХ веке - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТО
Азербайджанский национальный балет был и остается гордостью страны.
Фотографии из балетных спектаклей публиковались в советской и зарубежной прессе, азербайджанскому балету посвящались фотоальбомы и наборы открыток.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в 1970-х годах был выпущен набор из 20 почтовых открыток (для закрытой пересылки), фотографии для которого сделал мастер азербайджанской фотографии Исайя Рубенчик.
Кроме открыток, в подборку вошли еще три снимка Исайи Рубенчика, сделанные на тех же спектаклях.
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