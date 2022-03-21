Каким был азербайджанский балет в ХХ веке

Азербайджанский национальный балет был и остается гордостью страны.

Фотографии из балетных спектаклей публиковались в советской и зарубежной прессе, азербайджанскому балету посвящались фотоальбомы и наборы открыток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в 1970-х годах был выпущен набор из 20 почтовых открыток (для закрытой пересылки), фотографии для которого сделал мастер азербайджанской фотографии Исайя Рубенчик.

Кроме открыток, в подборку вошли еще три снимка Исайи Рубенчика, сделанные на тех же спектаклях.