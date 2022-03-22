Праздничный этнотур в заповеднике Гала

21 марта 2022 года председатель правления Управления Государственного Историко-архитектурного Заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, глава исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, а также депутаты Милли Меджлиса Рауф Алиев и Солтан Мамедов вместе со старейшинами селения Гала, семьями шехидов, ветеранами и жителями приняли участие в праздничном мероприятии - этнотуре в Заповеднике Гала по случаю объединяющего национальные ценности и традиции праздника Новруз.

Как передает Day.Az, гости Заповедника ознакомились с древними искусствами гончарного и кузнечного дела, ковроткачества, а также с резьбой по камню и раскатыванию лаваша в доме купца в Археологическом-этнографическом музейном комплексе под открытым небом. Интерес гостей также вызвал представленный им древний национальный вид спорта "зорхана".

Гости мероприятия выразили благодарность Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву за освобождение от оккупации наших исконных земель и за созданную бесценную возможность снова праздновать в освобожденных районах страны наш древний народный праздник Новруз.