Картины азербайджанской художницы представлены в Турции

В Стамбуле (Турция) в выставочной галерее "Niş Art" прошла персональная выставка талантливой азербайджанской художницы, лауреата международных конкурсов, члена Cоюза художников Азербайджана, руководителя "NargizArtStudio" Наргиз Гулиевой, сообщили Trend Life организаторы экспозиции, передает Day.Az.

На выставке были представлены около 20 новых картин Наргиз Гулиевой, посвященных историческому и культурному наследию родного Азербайджана - цикл картин "Ичеришехер", "Каспий", "Азербайджанская красавица" и Турции - "Стамбул", "Алачаты", "Измир", "Порт в Анталье".

В экспозиции также были представлены работы в жанрах пейзаж и натюрморт. Особый интерес вызвали работы на азиатскую тематику - "Таиландский базар", "Ханой" и "Рыбаки".

На открытии выставки присутствовали известные деятели культуры, художники и общественные деятели, представители турецких СМИ.

Вечер открыли известный искусствовед, руководитель выставочного салона "Niş Art" Нихат Токат, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и профессор Университета Yeditepe, народный художник Азербайджана Теймур Рзаев.

Выступавшие отметили особое значение выставки работ Наргиз Гулиевой в обогащении крепких творческих и культурных связей между двумя братскими странами.

Среди гостей мероприятия также был депутат Великого национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, который высоко оценил творчество азербайджанской художницы.

По завершении выставки состоялся официальный визит руководителя галереи "Niş Art" Нихата Токата и Наргиз Гулиевой в престижный турецкий университет Yeditepe, где состоялась встреча с ректором вуза Бедреттином Даланом, коллективом факультета изящных искусств и профессором университета Теймуром Рзаевым.