В Баку пройдет Фестиваль бразильских фильмов

В Баку в Киноцентре "Низами" с 30 марта по 3 апреля пройдет Фестиваль бразильских фильмов, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль будет организован по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией.

В рамках мероприятия, которое состоится при организации министерства культуры Азербайджана и посольства Бразилии в стране, вниманию зрителей будут представлены четыре художественных и один документальный фильм.

Так, 30 марта и третьего апреля киноманы смогут посмотреть ленту "10 секунд на победу", первого апреля - "Хебе - звезда Бразилии", второго апреля - "Дари воспоминания каждому - Доривал Каимми" и "Симонал", третьего апреля - "Все песни о любви".