В Ичеришехер пройдет концерт классической музыки
В старинной части Баку - Ичери шехер, в галерее Art Tower 23 марта состоится концерт классической музыки, сообщили Day.Az организаторы программы.
Начало концерта - в 19.00.
Концерт пройдет при организации Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), группы SABAH, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.
Составитель концертной программы - заслуженный учитель, профессор, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства БМА Гюльнара Аджалова.
Своими выступлениями зрительскую аудиторию порадуют лауреаты республиканских и международных конкурсов - Адиль Ахундов (тенор), Сянан Гулузаде (тар), Наиля Хасиева (сопрано), Орхан Ибрагимов (кларнет), Рустам Зейналов (фортепиано), Фарида Аббасова (скрипка), Субхан Рустамов (тенор), студенты группы SABAH - Захра Джахан Шихалиева, Джамиля Абдинзаде, Азиза Агазаде, Нушаба Гаджиева.
Также в программе выступит лауреат республиканских и международных конкурсов, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Махир Тагизаде (баритон).
На вечере прозвучат сочинения Джузеппе Верди, Гара Гараева, Ниязи, Тофига Гулиева, Яна Сибелиуса, Узеира Гаджибейли, Вагифа Мустафазаде, Петра Чайковского, Фикрета Амирова и других.
Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.Az, Milli.az.
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