Исфар Сарабский исполняет "Новруз"
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Популярная страничка в Инстаграме об азербайджанском джазе @azerijazz поделилась с подписчиками видео исполнения заслуженным артистом Азербайджана Исфаром Сарабским композиции "Новруз".

Яркое исполнение стало своеобразным поздравлением с праздником ценителей азербайджанского джаза.

Представляем данные видео нашим читателям: