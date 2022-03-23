https://news.day.az/culture/1446821.html Исфар Сарабский исполняет "Новруз" - ВИДЕО
Исфар Сарабский исполняет "Новруз" - ВИДЕО
Популярная страничка в Инстаграме об азербайджанском джазе @azerijazz поделилась с подписчиками видео исполнения заслуженным артистом Азербайджана Исфаром Сарабским композиции "Новруз".
Яркое исполнение стало своеобразным поздравлением с праздником ценителей азербайджанского джаза.
Представляем данные видео нашим читателям:
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