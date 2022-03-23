В азербайджанских театрах пройдет "День открытых дверей"

При организации министерства культуры Азербайджана 27 марта в театрах пройдет "День открытых дверей", сообщили Day.Az в ведомстве.

Мероприятие будет организовано в связи с Всемирным днем театра.

Проект под названием "Один день в театре" ("Teatrda bir gün") начнётся в 11:00 и продолжится до 17:00. Он охватит Государственный академический национальный драматический театр, Государственный академический театр оперы и балета, Государственный академический музыкальный театр, Государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна, Государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига, Шушинский государственный музыкальный драматический театр.

В рамках проекта зрители посетят театры, где смогут пройти за кулисы, с помощью волонтеров ближе познакомиться с работой учреждения культуры, а в завершение посмотреть спектакль.

Зрители могут воспользоваться специальными автобусами, которые с 11.00 до 18.00 будут стоять перед станцией метро "28 Мая". Автобусы будут следовать по заданному маршруту и бесплатно доставят зрителей в театр.

Зрители смогут бесплатно посмотреть следующие спектакли - "Филумена Мартурано" (19.00 - Академический национальный драматический театр), "Нотр-Дам де Пари - посвящение" (19.00 - Академический музыкальный театр), "Сельская честь" (19.00 - Академический театр оперы и балета), "Приходила женщина в черном" (19.00 - Академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна), "Говорящая кукла" (12.00) и "Дели Домрул" (15:00 - Шушинский государственный музыкальный драматический театр), "Сказка Тыг-тыг и Таг-таг" (12.00, 14.00, 16.00) и "Маша и Медведь" (18.00 - Кукольный театр имени Абдуллы Шаига).