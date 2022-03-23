Азербайджанские художники устроят "Праздник" в Ичери шехер

В старинной части Баку - Ичери шехер, в галерее Art Tower 25-28 марта пройдет выставка современной живописи под названием "Праздник", сообщили Day.Az в галерее.

В экспозицию войдут работы, посвященные теме праздника, созданные художниками в ходе воркшопа. Всполохи колоритных красок на этих полотнах дарят позитивный заряд и хорошее настроение, радуют сердце и глаз.

На вернисаже будут представлены работы Нигяр Нариманбековой, Эльдара Бабазаде, Ройи Гасановой, Нигяр Фамильсой, Камиллы Мурадовой, Нигяр Ниязовой, Айнур Мустафаевой, Розы Мурадовой, Лейлы Оруджевой, Айтен Абдуллаевой и других художников. Куратор выставки - Сабина Наджафова.

Выставка организована Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Время работы выставки - с 11:00 до 17:00, вход свободный.

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