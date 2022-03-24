Сабит Алиев награждён медалью за вклад в развитие русской литературы

Известный российский писатель азербайджанского происхождения Сабит Алиев за значительный вклад в развитие русской литературы награждён медалью имени Ф.М. Достоевского.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, торжественная церемония вручения медалей в честь 200-летия великого русского писателя Федора Достоевского состоялось в концертном зале Правительства Москвы.

В беседе с АЗЕРТАДЖ С.Алиев отметил, что Федор Достоевский - это писатель, который мгновенно меняет мысли читателя. "Теперь я буду гордо носить эту медаль", - заявил С.Алиев.

Сабит Алиев - известный российский писатель и врач азербайджанского происхождения. Его психологические рассказы и повести получили широкую известность не только в России, но и по всему миру. Самые нашумевшие из них - "Кофе без сахара" и "Мой дом - Шуша".