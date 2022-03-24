Премьера оперетты "Аршин мал алан" на болгарском языке

В столице Болгарии - Софии состоялась премьера оперетты "Аршин мал алан" великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли на болгарском языке.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Болгарии, на премьере оперетты на болгарском языке присутствовали представители правительства и общественности Болгарии, члены парламента, деятели культуры, а также азербайджанской диаспоры в этой стране.

Премьера азербайджанской оперетты на болгарском языке широко освещалась в местной прессе, с большим интересом была встречена зрителями.