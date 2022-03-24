https://news.day.az/culture/1447084.html Премьера оперетты "Аршин мал алан" на болгарском языке - ФОТО
Премьера оперетты "Аршин мал алан" на болгарском языке - ФОТО
В столице Болгарии - Софии состоялась премьера оперетты "Аршин мал алан" великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли на болгарском языке.
Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Болгарии, на премьере оперетты на болгарском языке присутствовали представители правительства и общественности Болгарии, члены парламента, деятели культуры, а также азербайджанской диаспоры в этой стране.
Премьера азербайджанской оперетты на болгарском языке широко освещалась в местной прессе, с большим интересом была встречена зрителями.
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