В Баку прошел концерт Classical music Bahar

В старинной части Баку - Ичери шехер, в галерее Art Tower состоялся концерт "Classical music Bahar", посвященный празднику Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Организаторы мероприятия - Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan. Составитель концертной программы - заслуженный учитель, профессор, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гюльнара Аджалова.

Участники концертной программы - лауреаты республиканских и международных конкурсов - Адиль Ахундов (тенор), Сянан Гулузаде (тар), Наиля Хасиева (сопрано), Орхан Ибрагимов (кларнет), Рустам Зейналов (фортепиано), Фарида Аббасова (скрипка), Субхан Рустамов (тенор), студенты группы SABAH Захра Джахан Шихалиева, Джамаля Абдинзаде, Азиза Агазаде, Нушаба Гаджиева продемонстрировали высокую исполнительскую культуру и неповторимое чувство стиля.

Камерная обстановка, царящая в галерее, способствовала не только особому восприятию слушателями классических произведений, но и ощущению, что каждый из гостей программы находится один на один с музыкой и музыкантами.

На вечере прозвучали сочинения Джузеппе Верди, Гара Гараева, Ниязи, Тофига Гулиева, Яна Сибелиуса, Узеира Гаджибейли, Вагифа Мустафазаде, Петра Чайковского, Фикрета Амирова и других.

Также в программе выступил лауреат республиканских и международных конкурсов, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Махир Тагизаде (баритон). Голос Махира Тагизаде звучал очень благородно и мужественно. Виртуозное владение голосом и артистизм Тагизаде донесли до слушателей всю проникновенность сочинений Узеира Гаджибейли, Гара Гараева и Ниязи.

Музыкальная программа вызвала большой интерес у поклонников классической музыки. Гости с интересом встречали каждое произведение концертной программы, награждая исполнителей бурными аплодисментами.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.az, Milli.az